Представлен максимально странный геймерский аксессуар. Но что-то в этом есть

Компания ASRock анонсировала выпуск экрана, который устанавливается в боковую панель системного блока и расширяет рабочее пространство компьютера. Задумка в том, что пользователь может использовать основной экран для игр, а вспомогательный, к примеру, для отслеживания публикаций в соцсетях.Экран обладает диагональю 13,3 дюйма с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей), частотой обновления 60 Гц и яркостью до 300 нит. Подключение производится через интерфейс с помощью специального шлейфа напрямую к материнской плате.Если игра и геймплей позволяют, можно переключаться на этот экран (например, чтобы написать что-нибудь в соцсетях или ответить в мессенджере). Правда, чтобы удобно пользоваться им, придётся установить системный блок так, чтобы обзор был хорошим (в идеале — непосредственно рядом с монитором).ASRock не раскрывает, когда будет выпущен этот экран и сколько он будет стоить. Также неизвестно, в каких странах он будет продаваться.