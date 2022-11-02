Игры

Представлен максимально странный геймерский аксессуар. Но что-то в этом есть

Александр


Компания ASRock анонсировала выпуск экрана, который устанавливается в боковую панель системного блока и расширяет рабочее пространство компьютера. Задумка в том, что пользователь может использовать основной экран для игр, а вспомогательный, к примеру, для отслеживания публикаций в соцсетях.

Экран обладает диагональю 13,3 дюйма с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей), частотой обновления 60 Гц и яркостью до 300 нит. Подключение производится через интерфейс с помощью специального шлейфа напрямую к материнской плате.

Если игра и геймплей позволяют, можно переключаться на этот экран (например, чтобы написать что-нибудь в соцсетях или ответить в мессенджере). Правда, чтобы удобно пользоваться им, придётся установить системный блок так, чтобы обзор был хорошим (в идеале — непосредственно рядом с монитором).

ASRock не раскрывает, когда будет выпущен этот экран и сколько он будет стоить. Также неизвестно, в каких странах он будет продаваться.
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Источник:
IT Home
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Комментарии

tellurian
+4657
tellurian
Подойдёт тем, у кого системный блок стоит на столе или рядом.
У большинства он стоит под столом и там ничего не будет видно.
Ещё важно с какой стороны!
час назад в 16:25
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