видеоигры Гейминг Sony

Представлен первый словарь геймеров. Теперь их начнут понимать

Денис
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Sony опубликовала на официальном сайте новый раздел — словарь геймерских терминов. Он англоязычный, но сориентироваться в нем сможет почти каждый, потому что особенность геймерского сленга в том, что произношение слов не меняется в зависимости от языка. 

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Словарь сможет прояснить ситуацию для тех, кто не знает, что такое HDR, DPS, дроп, лут, FPS и др. Верстка стандартная для словаря — под каждой буквой размещен ряд терминов, начинающихся с нее. Проект назван как «Окончательный список популярных терминов, связанных с играми». 

Ряд терминов оттуда: 
  • HP (hit points) — очки жизни в виртуальном мире 
  • Танкинг (Tanking) — агрессивный стиль игры с большим количеством HP 
  • Лут (Loot) — внутриигровые награды, предоставляемые игроку за выполнение определенных задач 

Подробно со словарем можно ознакомиться здесь


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Комментарии

saintmaybach
+829
saintmaybach
А я думал НР это Health Points 🤔
15 мая 2022 в 21:40
#
+416
law
Я думал лут это одежда вещи оружие предметы которые собираешь
15 мая 2022 в 22:13
#
+53
rosario law
Дословно loot — это «добыча»
15 мая 2022 в 22:54
#
+11
bagdan1978
Я думал это Hewlett-Packard )
15 мая 2022 в 22:45
#
Руслан
+61
Руслан
У Маркова открылся словесный понос? Все статьи от него. Прям про всё пишет: и про гаджеты и про машины и про финансы и т.д. Причем 90% статей полная галиматья и многие из них противоречат предыдущим! Может надо как-то в одной теме разбираться и грамотно писать, в том числе и без ошибок, а не скакать из одной категории в другую?
16 мая 2022 в 00:01
#
GrenKain
+307
GrenKain Руслан
Ну не знаю, как мне лучше он, чем Воронин… хотя тут чувствуется более слабая рука
На счёт противоречивых статей, возможно он просто преподносит материал с разных ресурсов или под разным углом, называйте как хотите)))
16 мая 2022 в 00:17
#
–472
n0mer
А зачем этих долбаебов понимать?
16 мая 2022 в 09:34
#
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