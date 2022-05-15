Представлен первый словарь геймеров. Теперь их начнут понимать

Sony опубликовала на официальном сайте новый раздел — словарь геймерских терминов. Он англоязычный, но сориентироваться в нем сможет почти каждый, потому что особенность геймерского сленга в том, что произношение слов не меняется в зависимости от языка.
Словарь сможет прояснить ситуацию для тех, кто не знает, что такое HDR, DPS, дроп, лут, FPS и др. Верстка стандартная для словаря — под каждой буквой размещен ряд терминов, начинающихся с нее. Проект назван как «Окончательный список популярных терминов, связанных с играми».
Ряд терминов оттуда:
- HP (hit points) — очки жизни в виртуальном мире
- Танкинг (Tanking) — агрессивный стиль игры с большим количеством HP
- Лут (Loot) — внутриигровые награды, предоставляемые игроку за выполнение определенных задач
Подробно со словарем можно ознакомиться здесь.