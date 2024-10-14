Представлена Destiny: Rising — мобильная игра от Bungie по легендарной вселенной

Студия Bungie анонсировала мобильный ролевой шутер Destiny: Rising для Android и iOS. Этот спин-офф разрабатывается китайской компанией NetEase Games, той самой, которая отвечала за Diablo: Immortal.
События Destiny: Rising разворачиваются в другой временной линии, но NetEase обещает внедрить знакомых персонажей и локации. Повествование сосредоточено на времени после «Темного века». Игроки смогут исследовать Землю после «Коллапса» и увидеть, как человечество пытается оправиться от потери цивилизации.
Помимо игры от первого лица, разработчики внедрят вид от третьего лица. Заявлена поддержка геймпадов, а также режимы PvE и PvP, как в Destiny 2. Игроки смогут создавать кланы и сражаться против союзников в разных испытаниях.
Зарегистрироваться на альфа-тест можно по этой ссылке. Он стартует 1 ноября. Официальной даты релиза самого тайтла пока нет.
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