Представлено крупное обновление Cyberpunk 2077. Оно будет бесплатным

На шоу Opening Night Live 2023 был показан трейлер обновления Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Этот апдейт будет бесплатным для обладателей лицензионной копии игры.Phantom Liberty значительно расширяет сценарий игры. Кроме того, в ней появятся новые виды оружия, автомобили и переработанная механика и дополнительная кастомизация.3-минутный трейлер позволяет взглянуть на изменения, а 24 августа разработчики проведут стрим, на котором подробно расскажут обо всех приготовленных нововведениях и покажут геймплей.Релиз Phantom Liberty на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и Series S состоится 26 сентября 2023 года. На консолях предыдущих поколений этот апдейт не появится. Геймеры уже могут оформить предзаказ, чтобы получить уведомление о возможности скачивания в день выпуска обновления. Также будет продаваться обновлённое коллекционное издание.