Продолжение Alan Wake 2, Ghost of Tsushima и Metro: что показали на State of Play

Ghost of Yotei

The Midnight Walk

Hell is Us

Alan Wake 2 DLC The Lake House

Metro Awakening

Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered

Fear the Spotlight

Stellar Blade DLC Nier: Automata

Hitman World of Assassination

LEGO Horizon Adventures

Astro Bot DLC

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge DLC Radical Reptiles

State of Play

Минувшей ночью прошла игровая презентация State of Play от Sony. На ивенте представили свыше 20 проектов для консолей PlayStation и гарнитуры PSVR 2. Собрали все самое интересное в одном посте.Главным козырем Sony стал сиквел Ghost of Tsushima от студии Sucker Punch Productions. Вновь насладиться красотами Страны восходящего солнца предлагают в 2025 году на консолях PS5.Креативные шведы из студии Zoink представили хоррор-эдвенчер с мрачной эстетикой в духе Little Nightmares. Владельцы PS 5 и PSVR 2 смогут отправиться в путешествие весной 2025 года.Один из самых безумных, во всяком случае визульно, проектов минувшей презентации. Действие приключенческого экшена развернется на руинах страны, увязшей в войне. Джонатан Жак-Бельте, арт-директор последних Deus Ex представил дикий футуристический микс с нотками средневековых технологий и криповых тварей. Погружаемся в кошмар в 2025 году.Фины из Remedy продолжат мистическую историю писателя Алана Уэйка во втором дополнении. Дата релиза будет объявлена позже.Теперь дежурство в катакомбах московского метро, разрушенного ядерным апокалипсисом станет еще реалистичнее. Игра по вселенной Metro представлена только для виртуальной гарнитуры PSVR 2. Спуск намечен на 7 ноября 2024 года.Олдовые странствия Каина получат вторую жизнь в грядущем переиздании. Ремастеры сразу двух частей фентезийного экшена можно оценить уже 10 декабря 2024 года.Созданная в стиле консолей времен PS 1 пугает не столько графикой, сколько атмосферой классических японских хорроров. История выживания вращается вокруг двух девочек, запертых в школе наедине с потусторонними сущностями. Начать спиритический сеанс предлагают 22 октября 2024 года.Корейский слешер покоривший геймеров откровенными нарядами героини получит дополнение. Теперь бесконечно карабкаться по лестнице можно в образе девушки-воина 2B из Nier: Automata. Также любопытные ракурсы разрешат запечатлеть в фоторежиме. Дату выхода объявят позже.Взяться за дело одного из самых искусных киллеров теперь можно в шлеме виртуальной реальности. Протираем сильвер-бойлеры и натягиваем струну к декабрю 2024 года.Легонизация добралась и одного из самых ярких эксклюзивов Sony. Предзаказ на кубическое приключение Элой запустят 3 октября, а запустить игру можно уже 14 ноября. Также анонсировали ремастер оригинальной Horizon Zero Dawn для PS5 и ПК. Если игра уже есть в коллекции, обновление обойдется в $10.Задорное путешествие робота Астро разнообразят пятью спидран-уровнями и набором из десяти новых ботов. Внезапная щедрость — дополнение докинут бесплатно до конца осени.Разработчики из Dotemu продолжают поддерживать олдскульный битемап про черепах. Уже сегодня в игру добавят двух ящеров-мутантов: Мондо Гекко и мону Лизу. Сдобрит дополнение саундтрек чиптюн-банды Anamanaguchi и композитора Джейк Кауфман.Также на State of Play показали особенности геймплея Dragon Age: The Veilguard , анонсировали новую часть саги массового слешера Dynasty Warriors , коллекционные расцветки консолей PS5 и рассказали об играх, которые получат обновление с выходом PS5 Pro . Все это вы можете посмотреть в полной версии ивента.