Продолжение Alan Wake 2, Ghost of Tsushima и Metro: что показали на State of Play

Артем
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Минувшей ночью прошла игровая презентация State of Play от Sony. На ивенте представили свыше 20 проектов для консолей PlayStation и гарнитуры PSVR 2. Собрали все самое интересное в одном посте.

Ghost of Yotei



Главным козырем Sony стал сиквел Ghost of Tsushima от студии Sucker Punch Productions. Вновь насладиться красотами Страны восходящего солнца предлагают в 2025 году на консолях PS5.

The Midnight Walk



Креативные шведы из студии Zoink представили хоррор-эдвенчер с мрачной эстетикой в духе Little Nightmares. Владельцы PS 5 и PSVR 2 смогут отправиться в путешествие весной 2025 года.

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Hell is Us



Один из самых безумных, во всяком случае визульно, проектов минувшей презентации. Действие приключенческого экшена развернется на руинах страны, увязшей в войне. Джонатан Жак-Бельте, арт-директор последних Deus Ex представил дикий футуристический микс с нотками средневековых технологий и криповых тварей. Погружаемся в кошмар в 2025 году.

Alan Wake 2 DLC The Lake House



Фины из Remedy продолжат мистическую историю писателя Алана Уэйка во втором дополнении. Дата релиза будет объявлена позже.

Metro Awakening



Теперь дежурство в катакомбах московского метро, разрушенного ядерным апокалипсисом станет еще реалистичнее. Игра по вселенной Metro представлена только для виртуальной гарнитуры PSVR 2. Спуск намечен на 7 ноября 2024 года.

Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered



Олдовые странствия Каина получат вторую жизнь в грядущем переиздании. Ремастеры сразу двух частей фентезийного экшена можно оценить уже 10 декабря 2024 года.

Fear the Spotlight



Созданная в стиле консолей времен PS 1 пугает не столько графикой, сколько атмосферой классических японских хорроров. История выживания вращается вокруг двух девочек, запертых в школе наедине с потусторонними сущностями. Начать спиритический сеанс предлагают 22 октября 2024 года.

Stellar Blade DLC Nier: Automata



Корейский слешер покоривший геймеров откровенными нарядами героини получит дополнение. Теперь бесконечно карабкаться по лестнице можно в образе девушки-воина 2B из Nier: Automata. Также любопытные ракурсы разрешат запечатлеть в фоторежиме. Дату выхода объявят позже.

Hitman World of Assassination



Взяться за дело одного из самых искусных киллеров теперь можно в шлеме виртуальной реальности. Протираем сильвер-бойлеры и натягиваем струну к декабрю 2024 года.

LEGO Horizon Adventures



Легонизация добралась и одного из самых ярких эксклюзивов Sony. Предзаказ на кубическое приключение Элой запустят 3 октября, а запустить игру можно уже 14 ноября. Также анонсировали ремастер оригинальной Horizon Zero Dawn для PS5 и ПК. Если игра уже есть в коллекции, обновление обойдется в $10.

Astro Bot DLC



Задорное путешествие робота Астро разнообразят пятью спидран-уровнями и набором из десяти новых ботов. Внезапная щедрость — дополнение докинут бесплатно до конца осени.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge DLC Radical Reptiles



Разработчики из Dotemu продолжают поддерживать олдскульный битемап про черепах. Уже сегодня в игру добавят двух ящеров-мутантов: Мондо Гекко и мону Лизу. Сдобрит дополнение саундтрек чиптюн-банды Anamanaguchi и композитора Джейк Кауфман.

Также на State of Play показали особенности геймплея Dragon Age: The Veilguard, анонсировали новую часть саги массового слешера Dynasty Warriors, коллекционные расцветки консолей PS5 и рассказали об играх, которые получат обновление с выходом PS5 Pro. Все это вы можете посмотреть в полной версии ивента.

State of Play

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Источник:
YouTube
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Комментарии

Mers
+5297
Mers
Я бы Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 взял, если бы русский добавили.
Сегодня в 09:17
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