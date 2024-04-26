Продолжению «Смуты» быть! Создатели уже работают над игрой

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Продюсер студии Cyberia Nova рассказал, как идут дела у франшизы.В рамках прямого эфира, Андрей Белов почти час общался со зрителями и ответил на наиболее интересующие вопросы. Так стало известно, что работа над продолжением «серии продуктов о Смутном времени» уже ведется. Идет ли речь о прямом продолжении игры, продюсер «Смуты» не уточнил.Также Белов рассказал, что на подходе четвертый патч для исторической игры. По его словам, апдейт исправит множество ошибок, слегка улучшит боевку и стелс, лицевые анимации и реплики также обещали поправить. Кроме того, игра станет разнообразнее в плане квестов и взаимодействия с окружением. Про окружение не забыли. Фоновые персонажы будут разговаривать осмысленнее, а количество «двойников» сократится.Говоря о поддержке в целом, создатель заверил, что игру точно не бросят в ближайший год. Дальнейшая поддержка будет зависеть только от интереса игроков к проекту.