PS5 Pro — ненужна: эксперты оценили новую консоль





Специалисты из Digital Foundry считают, что PlayStation 5 Pro создана скорее для фанатов бренда, нежели для игроков, желающих заполучить более мощное устройство. Специалисты из Digital Foundry считают, что PlayStation 5 Pro создана скорее для фанатов бренда, нежели для игроков, желающих заполучить более мощное устройство. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«В выпуске PS5 Pro меньше необходимости, чем от перехода на PS4 Pro или Xbox One X. Когда ты ее видишь, то думаешь: «Да, это круто, я бы такую хотел». Но на деле в ней нет необходимости. Местами PS5 Pro при помощи «железа компенсирует недостатки программного обеспечения, что не очень хорошо.»

Уже завтра, 7 ноября, в продажу поступит обновленная PlayStation 5 Pro. По словам Sony консоль будет на голову мощнее базовой версии: вычислительная мощность подрастет на 67%, что ускорит рендеринг на 45%, а технология масштабирования PSSR позволит улучшить картинку в реальном времени. Однако специалисты из Digital Foundry скептически отнеслись к реальной пользе от создания и покупки устройства.По их мнению PS5 до сих пор способна обеспечить комфортный гейминг в современных тайтлах.Джон Линнеман из Digital Foundry отметил :Не думаю, что Microsoft жалеет, что не выпустила Xbox Series X Pro. И вряд ли более мощная консоль повлияла бы на успех Xbox. Им нужно не более мощная начинка, а нечто другое. Вероятно, они изменят свое направление. Для Microsoft нет смысла нырять «кроличью нору» вслед за Sony, — уточнил обозреватель.Обозреватель добавил, что PS5 Pro — модель для фанатов и энтузиастов с деньгами, которые просто желают оставаться актуальными внутри экосистемы PlayStation.