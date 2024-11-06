PS5 Pro — ненужна: эксперты оценили новую консоль

Артем
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Специалисты из Digital Foundry считают, что PlayStation 5 Pro создана скорее для фанатов бренда, нежели для игроков, желающих заполучить более мощное устройство.

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Уже завтра, 7 ноября, в продажу поступит обновленная PlayStation 5 Pro. По словам Sony консоль будет на голову мощнее базовой версии: вычислительная мощность подрастет на 67%, что ускорит рендеринг на 45%, а технология масштабирования PSSR позволит улучшить картинку в реальном времени. Однако специалисты из Digital Foundry скептически отнеслись к реальной пользе от создания и покупки устройства.

По их мнению PS5 до сих пор способна обеспечить комфортный гейминг в современных тайтлах. 

Джон Линнеман из Digital Foundry отметил :

«В выпуске PS5 Pro меньше необходимости, чем от перехода на PS4 Pro или Xbox One X. Когда ты ее видишь, то думаешь: «Да, это круто, я бы такую хотел». Но на деле в ней нет необходимости. Местами PS5 Pro при помощи «железа компенсирует недостатки программного обеспечения, что не очень хорошо.»

Не думаю, что Microsoft жалеет, что не выпустила Xbox Series X Pro. И вряд ли более мощная консоль повлияла бы на успех Xbox. Им нужно не более мощная начинка, а нечто другое. Вероятно, они изменят свое направление. Для Microsoft нет смысла нырять «кроличью нору» вслед за Sony, — уточнил обозреватель.

Обозреватель добавил, что PS5 Pro — модель для фанатов и энтузиастов с деньгами, которые просто желают оставаться актуальными внутри экосистемы PlayStation.

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Источник:
YouTube
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