Радиоуправляемые машинки Hot Wheels скрестили со смешанной реальностью в новой игре для PlayStation 5 и iOS

Фархад

Hot Wheels

Создатели Mario Kart Live: Home Circuit, Velan Studios, представили новую игру с настоящими радиоуправляемыми машинками и смешанной реальностью Hot Wheels: Rift Rally для PlayStation 5, PS4 и iOS.

Как и в игре для Nintendo Switch, игрок управляет настоящей радиоуправляемой машиной с прикреплённой камерой, а на экране iPhone или на телевизоре отображается дополнительный контент.


В комплект игры входит одна игрушечная машинка, управлять которой можно в двух режимах: Кампания и Трюки. Первый предлагает разместить специальные арки в своей комнате, через которые нужно проезжать на машинке для прохождения миссий, а второй — позволяет ездить где угодно, выполняя различные трюки. Игра поддерживает одиночную кампанию и мультиплеер.

Базовая машинка Chameleon отображается на экране как любой из 22 различных виртуальных автомобилей с более чем 140 вариантами тюнинга. Сама игра распространяется бесплатно, но для её работы нужно приобрести набор из радиоуправляемой игрушки и ворот Rift за $130. Релиз Hot Wheels: Rift Rally состоится 14 марта.

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Источник:
Engadget
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Комментарии

banditos
+90
banditos
Отлично)
22 минуты назад
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