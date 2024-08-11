Раскрыты подробности DOOM: Dark Ages. Не все будут довольны
Артем Фунтиков —
Игра станет медленнее, а в битвах сделают упор на защиту.
На презентации Quakecon 2024 гостям показали геймплей DOOM: Dark Ages, продолжения перезапуска культового шутера. Мнения зрителей сошлись, что проект частично вернулся к концепции игры 2016 года — больше уделили внимания локациям на Марсе, а сражения стали не такими динамичными, чем в DOOM Eternal.
О чем еще рассказали зрители:
Интерфейс стал ближе к классике — иконка лица Палача Рока меняется при уроне;
Новое оружие — двухствольная плазменная винтовка, которая поражает врагов рядом с основной целью;
Есть три вида рукопашки: удар цепом — востанавливает боезапас, кулак разносит врагов поблизости и булава, но ее не использовали на презентации;
Зеленые выстрелы врагов можно парировать щитом и отправлять обратно. Также с его помощью можно перемещаться и отрубать конечности Рыцарям Ада. Однако демоны могут сражаться и без рук;
В игре повсеместно встречаются мех «Атлан» и дракон. У них есть свой интерфейс и вооружение;
Добивания изменились — больше нет отдельных анимаций. Противники становятся уязвимее к дальнобойному оружию. Механику можно использовать сидя в кабине меха;
Боевка стала скорее оборонительной с упором на парирование. Врагов в броне стало значительно больше. Есть как обновленные, так и абсолютно новые виды демонов;
DOOM: The Dark Ages должна выйти в 2025 году на ПК и консолях текущего поколения.
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