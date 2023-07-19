Раскрыты подробности новой Need for Speed: Most Wanted. Как в детстве, только лучше

Артем
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Инсайдер подтверждает выход культового симулятора аркадных гонок и поделился некоторыми деталями изменений в игре. По его словам ремейк NFS: Most Wanted анонсируют совсем скоро.

Информацией поделился пользователь твиттера just4leaks2. Инсайдер утверждает, что обновленная Need for Speed: Most Wanted «вернется к истокам», сохраняя визуальный стиль, саундтрек и атмосферу драйва, но с улучшенной графикой. В игре также будет «Черный список» гонщиков, с которыми придется сразиться игрокам. Город Рокпорт станет значительно больше, а игровой процесс немного доработают под современный движок.

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Слухи о выпуске переиздания появились вместе неоднозначным твитом от актрисы, сыгравшей роль напарницы полицейского Кросса. Это вызвало негодование у just4leaks2, поскольку около года назад инсайдер делился деталями о выходе ремейка, но тогда ему никто не поверил. Сейчас он заявляет, что игра уже почти готова, а ее анонс состоится уже в августе.

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Источник:
Twitter
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Комментарии

Esthet
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Esthet
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