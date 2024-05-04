Раскрыты подробности о следующей части игры Tomb Raider

Инсайдер под ником V Scooper, известный по большей достоверными утечками о фильмах и играх, поделился подробностями о следующей части Tomb Raider от игровой студии Crystal Dynamics. По его словам, в игре нас ждёт полностью открытый мир, в отличие от предыдущих частей серии, где были просторные, но закрытые локации, без возможности влиять на них и взаимодействовать с другими игроками.
События новой игры будут происходить в Индии. Игроки смогут исследовать масштабный мир, используя мотоциклы и другие средства передвижения. Лара Крофт также сможет прыгать с парашютом. Ранее на сайте Crystal Dynamics появился арт с Ларой Крофт, который некоторые восприняли как обновлённый образ героини. В студии уточнили, что изображение не обязательно отражает внешний вид расхитительницы гробниц в следующей игре.
Crystal Dynamics разрабатывает Tomb Raider на движке Unreal Engine 5, проект был анонсирован в апреле 2022 года. Известно, что это будет одиночный приключенческий экшен, как и предыдущие игры основной серии. Релиз новой части Tomb Raider запланирован на следующий год, если не будет задержек, но инсайдер указывает, что разработчики ещё не утвердили окончательную дату выхода. Он также пообещал в ближайшее время поделиться дополнительной информацией, полученной эксклюзивно от надёжного источника.
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