Раскрыты сроки релиза PlayStation 6

PlayStation и AMD выпустили совместный ролик, где архитектор PS5 Марк Церни и старший вице-президент AMD Джек Хьюн рассказали о ключевых технологиях, которые станут новым вектором производительности «начинки»:
• Radiance Cores — выделенные блоки под трассировку лучей снизят нагрузку на «железо» без потери производительности
• Universal Compression — универсальная система сжатия объема данных, повышающая пропускную способность, детализацию и стабильность кадров.
После трансляции известный инсайдер KeplerL2, чьи прогнозы неоднократно подтверждались, заявил, что Sony запланировала выпуск PlayStation 6 на 2027 год.
Официальных заявлений от компании пока не поступало, однако участившиеся утечки могут говорить о скором выходе консолей нового поколения.