Раскрыты сроки релиза PlayStation 6

Артем
aerhaerhaerh.png

PlayStation и AMD выпустили совместный ролик, где архитектор PS5 Марк Церни и старший вице-президент AMD Джек Хьюн рассказали о ключевых технологиях, которые станут новым вектором производительности «начинки»:

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

• Neural Arrays — система, позволяющая группам GPU-ядер обрабатывать данные для апскейлеров и шумоподавителей на базе ИИ
• Radiance Cores — выделенные блоки под трассировку лучей снизят нагрузку на «железо» без потери производительности
• Universal Compression — универсальная система сжатия объема данных, повышающая пропускную способность, детализацию и стабильность кадров.

После трансляции известный инсайдер KeplerL2, чьи прогнозы неоднократно подтверждались, заявил, что Sony запланировала выпуск PlayStation 6 на 2027 год.

Официальных заявлений от компании пока не поступало, однако участившиеся утечки могут говорить о скором выходе консолей нового поколения. 
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Neogaf
Cсылки по теме:
Control выйдет на iPhone, iPad и Mac
Файтинг 2XKO от создателей League of Legends уже доступен на ПК
Microsoft раскрыла дальнейшую судьбу консолей Xbox

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии