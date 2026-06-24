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Раскрыты цены GTA VI

Артем


Также Rockstar Games показали много новых скриншотов.

Базовая Grand Theft Auto 6 будет стоить $80 (~ 6000 руб) и $100 (~7500 руб) за ультимативное издание.

За предзаказ любого издания Grand Theft Auto VI игроки получат косметический набор Vintage Vice City. Покупатели «ультимейта» получат ряд бонусов, которых не будет в стандартном. Вот их список:

• Мастерская для отделки салона машин
• Салон красоты «У Сары».
• Магазин одежды Stock 305
• Тату-салон «Электроклык»
• Дополнительное оружие
• Мастерская «Одноглазый Вилли», где можно модифицировать внедорожники



Предзаказы GTA 6 стартуют 25 июня в 00:00 по Москве. Игра выйдет на PS5 и Xbox Series X/S с русскими субтитрами.
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