Раскрыты цены GTA VI

Также Rockstar Games показали много новых скриншотов.Базовая Grand Theft Auto 6 будет стоить $80 (~ 6000 руб) и $100 (~7500 руб) за ультимативное издание.За предзаказ любого издания Grand Theft Auto VI игроки получат косметический набор Vintage Vice City. Покупатели «ультимейта» получат ряд бонусов, которых не будет в стандартном. Вот их список:• Мастерская для отделки салона машин• Салон красоты «У Сары».• Магазин одежды Stock 305• Тату-салон «Электроклык»• Дополнительное оружие• Мастерская «Одноглазый Вилли», где можно модифицировать внедорожникиПредзаказы GTA 6 стартуют 25 июня в 00:00 по Москве. Игра выйдет на PS5 и Xbox Series X/S с русскими субтитрами.