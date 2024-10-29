Red Dead Redemption от создателей GTA вышла на ПК и сразу попала на торренты

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Трейлер игры

С момента релиза игры на Xbox 360 прошло 14 лет, а с момента взлома — 11 минут.Игра о суровых буднях дикого запада вышла в Rockstar Store, Steam и Epic Games Store. «Боярскую» версию Red Dead Redemption немного подтянули под современные реалии: появилась поддержка разрешения 4K, частоты кадров до 144 fps, совместимость с ультраширокими мониторами в соотношении сторон 21:9 и 32:9. Также добавлена технология масштабирования изображения NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.0 и расширенные настройки графики.Red Dead Redemption для ПК включает в себя сразу две игры: оригинальную кампанию и самостоятельное зомби-дополнение Undead Nightmare. А вот порт мультиплеера не завезли.Релиз оригинальной Red Dead Redemption состоятся в 2010 году на консолях PlayStation 3 и Xbox 360. В 2023-м ее портировали на PS4 и Nintendo Switch. В российском регионе игра недоступна, но имеет русские субтитры. Цена вопроса — $50. За столь недемократичную стоимость проекта 14-летней давности создатели Grand theft auto и издатели из Take-Two InteractiveInteractive уже подверглись критике со стороны игроков. Впрочем, гнев геймеров продлился не долго и пираты из Razor уже слили RDR в сеть.