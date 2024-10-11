Ремастер Star Wars Episode I выйдет на PS5, Xbox, Nintendo Switch и в Steam

Фархад
SW1

Команда разработчиков из Aspyr в партнёрстве с Lucasfilm Games внезапно анонсировали ремастер легендарной игры 2000 года — Star Wars Episode I: Jedi Power Battles.

Изначально игра была доступна только на консоли Sony PlayStation и Sega Dreamcast. События этой части игры повторяют сюжет первого эпизода саги «Скрытая угроза». В ремастере разработчики обещают современное управление, 13 новых разблокированных персонажей, графические улучшения, режимы противостояния и кооперативный режим для двух игроков.



Релиз Star Wars Episode I: Jedi Power Battles на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК (Steam) состоится 23 января 2025 года. Проект оценили в $19,99.

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Комментарии

tellurian
+1947
tellurian
Эпик две игры раздаёт сегодня.
2 часа назад в 11:12
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