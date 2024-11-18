Ремастеры Warcraft 1 и 2 уже слили на торренты

Артем
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На днях Blizzard выпустила переиздание классических стратегий с новой графикой. Хакеры быстро подсуетились и взломали обновленную дилогию.

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За слив Warcraft 1 и 2 Remastered взялась хакерская группировка Razor, ответственная за недавний взлом первой Red Dead Redemption. От оригинальной версии ремастеры отличаются обновленными текстурами, улучшенным интерфейсом, доработанным управлением и совместимостью с современными ПК. Олдскульные фанаты могут включить классический режим графики.

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Оригинальная WarCraft: Orcs and Humans вышла в 1994 году. Релиз WarCraft II: Tides of Darkness состоялся годом позже. Официально Warcraft 1 и 2 Remastered в России не продается.
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