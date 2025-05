Remedy проведет закрытый тест шутера FBC: Firebreak. Как записаться?

Поучаствовать может каждый, но нужно поспешить. Поучаствовать может каждый, но нужно поспешить. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Студия Remedy (Alan Wake, Max Payne) объявила о закрытом бета-тесте кооперативного FBC: Firebreak — шутера по вселенной Control. Опробовать геймплей, игровой баланс и систему подбора игроков можно с 15 по 19 мая на ПК и консолях PlayStation 5, Xbox Series X|S. Серверы запустят в 16:00 по московскому времени.Что нужно сделать для участия в бета-тесте FBC: Firebreak:• Переходим по этой ссылке • Заполняем дату рождения• Указываем актуальную почту• Через пару минут на указанный адрес придет проверочный код• Вбиваем код на сайте• Ждем письма с подтверждениемВ Remedy отметили, что количество мест ограничено и поучаствовать удастся не всем.Релиз игры ожидается 17 июня 2025 года. FBC: Firebreak войдет в подписки PS Plus и Game Pass. Для остальных цена шутера составит $40 (~3200 руб).Ранее мы рассказали, как уже сейчас поиграть в новую Heroes of Might and Magic: Olden Era , релиз которой запланирован на лето.