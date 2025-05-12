Remedy проведет закрытый тест шутера FBC: Firebreak. Как записаться?

Поучаствовать может каждый, но нужно поспешить.
Что нужно сделать для участия в бета-тесте FBC: Firebreak:
• Переходим по этой ссылке
• Заполняем дату рождения
• Указываем актуальную почту
• Через пару минут на указанный адрес придет проверочный код
• Вбиваем код на сайте
• Ждем письма с подтверждением
В Remedy отметили, что количество мест ограничено и поучаствовать удастся не всем.
Релиз игры ожидается 17 июня 2025 года. FBC: Firebreak войдет в подписки PS Plus и Game Pass. Для остальных цена шутера составит $40 (~3200 руб).
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