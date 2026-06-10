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Roblox разблокировали в РФ
Игровая онлайн-платформа Roblox, заблокированная в России в декабре 2025 года, снова начала работать без ограничений. О свободном доступе к сервису вечером 10 июня 2026 года сообщили глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и журналисты «Фонтанки», которые смогли запустить игру через мобильный интернет.
Разблокировка произошла после того, как компания-разработчик предоставила российским властям гарантии соблюдения законодательства и выполнения комплекса мер по защите детей от вредной информации. Накануне, 9 июня, Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений, и уже на следующий день доступ к платформе был восстановлен.
В ходе переговоров с российскими властями создатели Roblox признали, что существующие технологии защиты детей были неэффективны, и это приводило к распространению на платформе пропаганды суицидального поведения, потребления наркотиков и материалов, направленных на вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия.
Компания обязалась запустить механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам: Roblox Kids (для детей 5-8 лет с отключенным чатом по умолчанию) и Roblox Select (для пользователей от 9 до 15 лет с доступом к играм минимальных и умеренных рейтингов). Кроме того, платформа усилит инструменты родительского контроля и борьбу с распространением контента, причиняющего вред здоровью и развитию детей. Эксперт в области игровой индустрии Михаил Пименов не исключил, что вслед за Roblox в России могут быть разблокированы и другие ресурсы, поскольку разработчики заинтересованы в сохранении российского рынка.
Обновлено:
Министерство цифрового развития РФ подтвердило разблокировку Roblox в России.
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