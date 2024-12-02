Rockstar скоро покажет новый трейлер GTA 6

Артем
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На это намекают изменения на YouTube-канале студии.

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Почти год миновал с момента выхода дебютного трейлера Grand Theft Auto VI. За это время заведомо культовое продолжение не раз оказывалось в центре внимания из-за скандалов, сливов и теорий фанатов серии. Однако достоверной информации, непосредственно от разработчиков, поступало не так много. 

Недавно пользователь Reddit с ником Unia_ обратил внимание, что официальный YouTube-канал игры обновил плейлист, в котором доступен единственный трейлер. Это может говорить о том, что список пополнился новым роликом, который на данный момент скрыли настройками приватности. Автор полагает, что им может стать новый трейлер, премьера которого намечена на 4 декабря — годовщина выхода дебютного трейлера GTA 6. 

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Однако теория может не подтвердиться. Дело в том, что год назад релизный трейлер слили раньше официального анонса. Причем случилось это из-за преждевременной загрузки ролика на аккаунт. Теперь часть игроков полагает, что Rockstar не так глупы, чтобы совершать одну и ту же ошибку дважды.
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Источник:
Reddit
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