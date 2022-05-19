Россияне нашли замену Xbox и PlayStation. Догадались какую?

На фоне сложностей с поставками современных консолей, продажи ретро-приставок поднялись вверх.К такому выводу пришла исследовательская компания «ЧекИндекс». Согласно подсчетам среди россиян, лидером продаж стали 8 и 16-и битные консоли. Впрочем, интерес к приставкам из 90-х постепенно растет уже в течение несколько лет. Продажи Денди и Сега выросли на 13%, но к началу января наблюдается спад на 15%. В апреле средний чек ностальгирующих жителей России составил 3530 рублей, что на 5% выше, чем в прошлом году.Ранее лидером на российском рынке игровых консолей, первое место занимала PlayStation. После ограничения функциональности игровых подписок и отказа от поставок новых игр, объем продаж закономерно снизился.