Игры

Россияне нашли замену Xbox и PlayStation. Догадались какую?

Артем
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На фоне сложностей с поставками современных консолей, продажи ретро-приставок поднялись вверх.

К такому выводу пришла исследовательская компания «ЧекИндекс». Согласно подсчетам среди россиян, лидером продаж стали 8 и 16-и битные консоли. Впрочем, интерес к приставкам из 90-х постепенно растет уже в течение несколько лет. Продажи Денди и Сега выросли на 13%, но к началу января наблюдается спад на 15%. В апреле средний чек ностальгирующих жителей России составил 3530 рублей, что на 5% выше, чем в прошлом году.

Эксперты заявляют:

«В топ продаж вышли приставки для классических 8 и 16-битных игр на ТВ-мониторе (большинство из них имеет предустановленные ретро-игры, бывшие особенно популярными в 90-е годы), опередив стационарные игровые консоли для игры на PlayStation. В частности, объем продаж приставок для ретро-игр подрос «год к году» на 13%, хотя с января — снизился на 15%».

Ранее лидером на российском рынке игровых консолей, первое место занимала PlayStation. После ограничения функциональности игровых подписок и отказа от поставок новых игр, объем продаж закономерно снизился.
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Источник:
ТАСС
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Комментарии

+4312
Carter_Mayers
Ага, очень хорошая замена, графика прям загляденье и играть 65 дюймах во всякие ретро, просто мечта и великолепие🤣🤣🤣
Сегодня в 16:24
#
+530
hate_u Carter_Mayers
Если бы у этих игр не было своей аудитории, их не было бы в PS Store ))
Сегодня в 16:55
#
+370
tomtom Carter_Mayers
У Майнкрафта графика из той эпохи, а фанатов вагон и тележка!
Сегодня в 17:02
#
+4312
Carter_Mayers tomtom
Не понимаю игр, типа Minecraft и всяких Fortnite, если нет сюжета, то нет и смысла. В детстве конечно, прикольно было играть в Денди и Сегу, сейчас такое будте интересно, только фанатам ностальгии и ретро
Сегодня в 17:58
#
+370
tomtom tellurian
Ведь любят ретро машины, в них нет наворотов современных, но есть шик!
2 часа назад в 18:20
#
Alll
+3615
Alll
У меня аж олдскулы свело. Я бы сейчас поигрался в восьмибитку. Надо поискать в аренду если есть. Надолго покупать надоест. А так на пару тройку дней с удовольствием бы.
Сегодня в 17:37
#
+370
tomtom Alll
Как вариант купить разберри, там есть олдскульная прошивка ретро приставок, файлов игр торрент-пруди.
2 часа назад в 18:24
#
+533
Михаил tomtom
На них сейчас цены не адекватные, дешевле один раз купить приставку. Ностальгия имеет свойство возвращаться)
час назад в 19:24
#
+425
pincher
Эх… ностальгия 😎😅
Сегодня в 17:50
#
+24
Евгений Михайлович
Xbox 360 прошитый: на терабайт влезли игры от денди, сеги и куча боксовских игр цена вопроса 100$
36 минут назад
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