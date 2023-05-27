Российских пользователей Steam начали лишать турецких аккаунтов

Игроки сообщают о принудительной смене региона с Турции на США или Россию. Вероятность бага платформы исключается. Об этом сообщает DTF.
Пользователь с ником Shikari MG обратил внимание, что ценники внутри его турецкого аккаунта сменились с лир на доллары. По его словам, это не баг с неправильным отображением валюты, поскольку покупки проходили, но в валюте США.
«Попытался вернуться в Турцию, но карта не добавляется, видимо надо теперь ждать 3 месяца», — резюмировал Shikari MG.
Проблему подтвердили и другие игроки платформы Steam. Некоторые сообщают, что их перенесли в российский регион, где покупки совершить невозможно.
Предположительно, проблема затронула торговцев игровыми предметами, скинами, ключами активации игр. Способ позволяет совершать покупки в Steam из другого региона через кошелёк, без использования иностранной банковской карты.
Информация о том, что принудительная смена региона затронула исключительно тех пользователей, кто пользуется продажей предметов на площадке, пока не подтвердилась.