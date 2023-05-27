Российских пользователей Steam начали лишать турецких аккаунтов

Артем
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Игроки сообщают о принудительной смене региона с Турции на США или Россию. Вероятность бага платформы исключается. Об этом сообщает DTF.

Пользователь с ником Shikari MG обратил внимание, что ценники внутри его турецкого аккаунта сменились с лир на доллары. По его словам, это не баг с неправильным отображением валюты, поскольку покупки проходили, но в валюте США. 

«Попытался вернуться в Турцию, но карта не добавляется, видимо надо теперь ждать 3 месяца», — резюмировал Shikari MG.

Проблему подтвердили и другие игроки платформы Steam. Некоторые сообщают, что их перенесли в российский регион, где покупки совершить невозможно. 

Предположительно, проблема затронула торговцев игровыми предметами, скинами, ключами активации игр. Способ позволяет совершать покупки в Steam из другого региона через кошелёк, без использования иностранной банковской карты.

Информация о том, что принудительная смена региона затронула исключительно тех пользователей, кто пользуется продажей предметов на площадке, пока не подтвердилась.
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Источник:
DTF
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Комментарии

Сергей Максин
+43
Сергей Максин
playo.ru купил подписку российскую и играю уже пол года
Сегодня в 19:03
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+311
Monder Сергей Максин
И сюда рекламные спаммеры добрались… Steam каким боком?
Сегодня в 19:08
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