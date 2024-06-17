Российский экшен «Приключения капитана Блада» от создателей «Корсаров» наконец-то выйдет на ПК, PS и Xbox

Издание IGN поделилось на своём YouTube-канале трейлером пиратского экшена «Приключения капитана Блада». Да, это тот самый «русский ответ на God of War», разработка которого началась в 2003 году.
Тайтл должен был стать первым российским консольным ААА-проектом. За разработку отвечала студия 1С: Морской волк, но из-за разногласия с западным издателем релиз игры был отменён. Изначально разработчики планировали выпустить «Приключения капитана Блада» на Xbox 360.
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Теперь уже точно известно, что Captain Blood выйдет осенью 2024 года на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Страница тайтла уже есть в Steam.