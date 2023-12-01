Российский экшен SPINE поразил западных игроков
Артем Фунтиков —
Трейлер игры показали на презентации PC Gaming Show 23. Геймеры настолько впечатлились, что начали сравнивать SPINE с Sifu и эшеном «Джон Уик».
Визуально игра действительно выглядит годно, а уровень динамики зашкаливает. Однако к уведенному есть некоторые вопросы. Во-первых, российская студия Nekki (расположена на Кипре), которая отвечает за разработку игры, утверждает — ролик полностью геймплейный. Однако создается впечатление, будто трейлер специально прикидывается игровым процессом. Анимации и эффекты нарочито неестественные и местами кривоватые. При этом сама постановочная часть не уступает голливудским блокбастерам.
Второе — в портфолио разработчиков преимущественно мобильные игрушки — серия Shadow Fight и силуэтный паркур Vector. И последнее — SPINE разрабатывается с 2021 года и более ранние публикации в форме гифок и коротких тизеров мало чем отличаются от показанного.
Тем не менее, игра обещает посетить консоли PS5, Xbox Series S|X и ПК, но когда это произойдет — неизвестно.
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