Русский Dead Space, советские страшилки и стероидный батя: что еще показали на шоу «НашЫ игры 2024»





Эта презентация буквально создана на коленке двумя белорусами с канала IXBT Games, но имеет высокую значимость для российского геймдева. Ее задача — привлечь внимание к отечественной игровой инди-сцене, и не дать потонуть потенциалу проектов в недрах Steam. Для этого Виталий Казунов и Михаил Шкредов отобрали лучших среди сотен российских разработчиков. Посмотрел, впечатлился и собрал все самое сочное, что показали на шоу. Эта презентация буквально создана на коленке двумя белорусами с канала IXBT Games, но имеет высокую значимость для российского геймдева. Ее задача — привлечь внимание к отечественной игровой инди-сцене, и не дать потонуть потенциалу проектов в недрах Steam. Для этого Виталий Казунов и Михаил Шкредов отобрали лучших среди сотен российских разработчиков. Посмотрел, впечатлился и собрал все самое сочное, что показали на шоу. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Смотреть полную версию шоу «НашЫ игры 2024»

Большинство представленных игр еще не готовы и нуждаются в вашей поддержке. Мы не призываем оформлять предзаказы или голосовать рублем, достаточно добавить понравившийся проект в вишлист Steam и следить за его выходом.2D-платформер, впитавший в себя дух Carrion и хардкорность Katana Zero. Игрокам предстоит побывать в шкуре инопланетной твари посреди космического корабля. Все живое — враг. Доверять можно только собственным рефлексам и смекалке.ноябрь 2024естьНаша вариация культовой Dead Space, только в профиль. Причем в прямом смысле этого слова. Замес прежний: заброшенный корабль, мертвый экипаж, твари, что дохнут, пораскинув конечностями. С последним поможет герой, оказавшийся не в том месте и не в то время. Отстрел обратившихся в жутких зомбовидных существ обещают разбавить головоломками.скороестьНеобычный РПГ-выживач с остросоциальным подтекстом. Главная героиня — художница Рэй с наркотической зависимостью. 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Каждая анимация выглядит просто шикарно и по градусу неадеквата напоминает хайповую Pizza Tower.скоронет