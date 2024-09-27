Русский геймер поделился опытом в игре, а утром его разбудили силовики

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Нужно аккуратнее обсуждать увлечениеДень жителя Екатеринбурга начался не с кофе. В 6 утра в его дверь постучал наряд силовиков. Как оказалось парня подозревают в подготовке теракта, а именно поджогов военкоматов и административных зданий. Сотрудники прошли в помещение, но ничего не нашли, кроме большого количества радиоэлектроники — подозреваемый увлекался сборкой Arduino, и вел YouTube-канал на эту тему.Как выяснилось, помимо радиоэлектроники екатеринбуржец был заядлым игроком «выживача» 7 Days To Die. Накануне происшествия он списывался с товарищем во «Вконтакте», где они обсуждали тонкости игрового крафта с применением пороха, селитры, угля и других подозрительных компонентов.Пока парень обошелся объяснительной, однако задумался нанять адвоката, если история на этом не закончится.