ПМЭФ 2024

Сегодня выйдет дополнение для Alan Wake 2 с тремя странными героями

Артем
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Сегодня, 8 июня, Remedy запустит своеобразное продолжение истории писателя Алана Уэйка. DLC под название Night Springs выполнено в формате знаменитого телешоу и состоит из трех глав.

Каждый из эпизодов внутриигрового сериала, посвящен отдельному персонажу. Все они внешне похожи на уже знакомых героев из вселенной Remedy, но, как интригую создатели игры, это всего лишь узнаваемые образы. Играть придется за кого-то сильно напоминающего официантку Роуз Мэриголд и шерифа Тима Брейкера из Alan Wake 2, а также директора ФБК Джесси Фейден.


В окружении обновленных декораций игрокам по-прежнему предстоит разгадывать загадки, сражаться с потусторонними сущностями и пережить неожиданные сюжетные перетрсяки в духе писателя.
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Источник:
YouTube
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