Шок у фанатов Counter-Strike: все скины резко обесценились





Разработчик Counter-Strike компания Valve спровоцировала обвал рынка игровых скинов, введя новую систему обмена предметов. За ночь общая стоимость виртуальных активов сократилась на 1,9 миллиарда долларов, что вызвало волну возмущения среди игроков. Разработчик Counter-Strike компания Valve спровоцировала обвал рынка игровых скинов, введя новую систему обмена предметов. За ночь общая стоимость виртуальных активов сократилась на 1,9 миллиарда долларов, что вызвало волну возмущения среди игроков. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

До обновления редкие ножи и перчатки можно было получить только через покупку у других игроков или вскрытие кейсов с минимальным шансом выпадения. Это создавало искусственный дефицит и поддерживало высокие цены на отдельные предметы, доходившие до сотен тысяч долларов.Новая система позволяет обменивать пять менее редких «красных» скинов на один премиальный предмет. Это мгновенно увеличило предложение ножей и перчаток на рынке, приведя к резкому падению их стоимости — некоторые игроки сообщают о потерях до 70%. Парадоксально, но предметы, необходимые для обмена, наоборот, резко подорожали. Это создало новую динамику на рынке, где одни виртуальные товары стремительно дешевеют, а другие — так же быстро растут в цене.Реакция сообщества разделилась. Профессиональные трейдеры и владельцы дорогих коллекций выражают негодование, тогда рядовые игроки приветствуют возможность получить желанные предметы по доступной цене. Многие инвесторы, вложившие значительные средства в скины, теперь сталкиваются с финансовыми потерями.