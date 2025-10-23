Шок у фанатов Counter-Strike: все скины резко обесценились

Александр


Разработчик Counter-Strike компания Valve спровоцировала обвал рынка игровых скинов, введя новую систему обмена предметов. За ночь общая стоимость виртуальных активов сократилась на 1,9 миллиарда долларов, что вызвало волну возмущения среди игроков.

До обновления редкие ножи и перчатки можно было получить только через покупку у других игроков или вскрытие кейсов с минимальным шансом выпадения. Это создавало искусственный дефицит и поддерживало высокие цены на отдельные предметы, доходившие до сотен тысяч долларов.

Новая система позволяет обменивать пять менее редких «красных» скинов на один премиальный предмет. Это мгновенно увеличило предложение ножей и перчаток на рынке, приведя к резкому падению их стоимости — некоторые игроки сообщают о потерях до 70%. Парадоксально, но предметы, необходимые для обмена, наоборот, резко подорожали. Это создало новую динамику на рынке, где одни виртуальные товары стремительно дешевеют, а другие — так же быстро растут в цене.

Реакция сообщества разделилась. Профессиональные трейдеры и владельцы дорогих коллекций выражают негодование, тогда рядовые игроки приветствуют возможность получить желанные предметы по доступной цене. Многие инвесторы, вложившие значительные средства в скины, теперь сталкиваются с финансовыми потерями.
3
Комментарии

+284
paradox
Никогда не видел смысла вкладывать реальный кеш в виртуальную игру. Как говорится это игра в одни ворота.
Сегодня в 17:17
#
Дмитрий Могучев
+590
Дмитрий Могучев paradox
Полностью согласен. Игра сегодня есть, а завтра нет. Инвестиции это всегда риск.
2 часа назад в 20:56
#
Tigrolik
+823
Tigrolik
Инвесторы XD Магнаты пикселей на мониторе XD
Сегодня в 19:12
#
tellurian
+2678
tellurian
Там не мало суицидов в разных странах ;(((
Сегодня в 19:51
#
Дмитрий Могучев
+590
Дмитрий Могучев tellurian
К сожалению да. Только деньги ещё можно заработать , а вот жизнь не вернуть.
2 часа назад в 20:57
#
Андрей
+46
Андрей
Ну и хорошо. Сделать вообще все бесплатными и будет кайф, никто страдать не будет.
2 часа назад в 21:24
#