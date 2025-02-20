Шутер Memory Lost от российских разработчиков получил дату релиза

Издатель ESDigital Games и студия Magic Hazard объявили дату релиза необычного шутера Memory Lost. Геймеров ждут переселение сознания, мрачное будущее и адреналиновые перестрелки.
Что ждёт в игре?
- 60 видов врагов, каждого из которых можно использовать в бою;
- 10 боссов с уникальными механиками;
- 5 веток навыков, позволяющих подобрать идеальный стиль игры;
- Система кармы, влияющая на финал — три варианта концовки;
- Глубокий сюжет и катсцены, раскрывающие историю мира.
Memory Lost выходит 6 марта на ПК (Steam, Epic Games Store), а позже в этом году она появится на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch.