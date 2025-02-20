Шутер Memory Lost от российских разработчиков получил дату релиза







Издатель ESDigital Games и студия Magic Hazard объявили дату релиза необычного шутера Memory Lost. Геймеров ждут переселение сознания, мрачное будущее и адреналиновые перестрелки. Издатель ESDigital Games и студия Magic Hazard объявили дату релиза необычного шутера Memory Lost. Геймеров ждут переселение сознания, мрачное будущее и адреналиновые перестрелки. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

60 видов врагов, каждого из которых можно использовать в бою;

10 боссов с уникальными механиками;

5 веток навыков, позволяющих подобрать идеальный стиль игры;

Система кармы, влияющая на финал — три варианта концовки;

Глубокий сюжет и катсцены, раскрывающие историю мира.

Memory Lost отправляет игроков в киберпанковый мир, где для выживания нужно переселяться в тела врагов и использовать их способности. Аптечек нет, боезапас ограничен, а каждый новый носитель меняет стиль игры.Что ждёт в игре?Memory Lost выходит 6 марта на ПК (Steam, Epic Games Store), а позже в этом году она появится на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch.