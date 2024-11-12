Скандальная Stellar Blade выходит на ПК

Артем
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Согласно последнему финансовому отчету, корейская студия Shift Up планирует портировать Stellar Blade на ПК в 2025 году. Несмотря на то, что игра продается с апреля 2024 в качестве эксклюзива для PlayStation, создатели уверены — ПК-релиз ждет еще больший успех. 

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Причина не только в теплом приеме Stellar Blade среди игроков. На фоне ряда посредственных западных проектов и игр-сервисов, восточные разработки выделяются качественным исполнением и дают то, в чем заинтересованы именно геймеры. Яркий тому пример феноменальный успех Black Myth: Wukong и чуть менее популярная Lies of P.

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Stellar Blade успела наделать шума еще до своего релиза, стравив активистов недовольных  откровенными нарядами и геймеров, которые часами любовались внешностью героини, карабкаясь по лестницам. Популярное игровое издание IGN в одной из своих статей попытались обвинить создателей в излишней сексуализированности персонажей, а геймдизайнера назвали "человеком, который никогда не видел девушек". Однако претензии стихли, когда выяснилось — образ главной героини создавали с реальной модели.

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Источник:
Shift Up
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Комментарии

–9
n38
O tempora, o mores
12 ноября 2024 в 21:20
#
+495
den3221 n38
Ars gratia artis!)
12 ноября 2024 в 23:04
#
–3
n39 den3221
Panem et circenses
13 ноября 2024 в 02:35
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