Скандальная Stellar Blade выходит на ПК

Согласно последнему финансовому отчету, корейская студия Shift Up планирует портировать Stellar Blade на ПК в 2025 году. Несмотря на то, что игра продается с апреля 2024 в качестве эксклюзива для PlayStation, создатели уверены — ПК-релиз ждет еще больший успех.
Stellar Blade успела наделать шума еще до своего релиза, стравив активистов недовольных откровенными нарядами и геймеров, которые часами любовались внешностью героини, карабкаясь по лестницам. Популярное игровое издание IGN в одной из своих статей попытались обвинить создателей в излишней сексуализированности персонажей, а геймдизайнера назвали "человеком, который никогда не видел девушек". Однако претензии стихли, когда выяснилось — образ главной героини создавали с реальной модели.