Скандальная Stellar Blade выходит на ПК





Согласно последнему финансовому отчету, корейская студия Shift Up планирует портировать Stellar Blade на ПК в 2025 году. Несмотря на то, что игра продается с апреля 2024 в качестве эксклюзива для PlayStation, создатели уверены — ПК-релиз ждет еще больший успех. Согласно последнему финансовому отчету, корейская студия Shift Up планирует портировать Stellar Blade на ПК в 2025 году. Несмотря на то, что игра продается с апреля 2024 в качестве эксклюзива для PlayStation, создатели уверены — ПК-релиз ждет еще больший успех. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Причина не только в теплом приеме Stellar Blade среди игроков. На фоне ряда посредственных западных проектов и игр-сервисов, восточные разработки выделяются качественным исполнением и дают то, в чем заинтересованы именно геймеры. Яркий тому пример феноменальный успех Black Myth: Wukong и чуть менее популярная Lies of P.Stellar Blade успела наделать шума еще до своего релиза, стравив активистов недовольных откровенными нарядами и геймеров, которые часами любовались внешностью героини, карабкаясь по лестницам. Популярное игровое издание IGN в одной из своих статей попытались обвинить создателей в излишней сексуализированности персонажей, а геймдизайнера назвали "человеком, который никогда не видел девушек". Однако претензии стихли, когда выяснилось — образ главной героини создавали с реальной модели.