Сходил на шоу «Нашы Игры»: парад кринжа или важный ивент для российского геймдева

Содержание

С чего все начиналось

Атмосфера веселого кринжа

А оно нам нужно?

Что по играм?

30 мая в московском кинотеатре «Октябрь» прошло шоу «Нашы Игры», создателями которого выступили белорусы с канала iXBT Games Виталий Казунов и Михаил Шкредов, а также Дарья «Так остро» Островская. За без малого три часа показали свыше 40 трейлеров видеоигр от российских разработчиков. Рассказываю, как все прошло и какие проекты запомнились больше остальных.Проект «Нашы Игры» стартовал в 2023 году под руководством двух видеоблогеров из iXBT Games. Главной целью на тот момент онлайн-шоу была поддержка русскоязычных разработчиков. Желающие присылали трейлеры своих видеоигр, а Виталий Казунов и Михаил Шкредов отбирали самые перспективные, по их мнению, проекты и привлекали внимание инвесторов и геймеров.Спустя три года, после затяжных скандалов с Дарьей Островской, ведущей канала «Так остро», белорусы зарыли топор войны и объединили усилия для создания более масштабного шоу за пределами интернет-пространства — в московском кинотеатре «Октябрь». Старт продаж билетов был объявлен на совместном стриме. Ко всеобщему удивлению плашку «sold out» можно было вешать уже через 20 минут, с учётом ценника от 1 500 до 30 000 рублей. Впрочем, те, кто не успел (или не захотел) заплатить за проходку, могли спокойно посмотреть шоу онлайн.Изначально офлайн-шоу «Нашы Игры» заявлялось как ответ западным видеоигровым ивентам а-ля Xbox Games Showcase или State of Play от PlayStation, где пачками анонсируются грядущие проекты студий. Как правило, это череда трейлеров с короткими перебивками и рассказами разработчиков. В этом контексте iXBT Games и Островская подошли куда креативнее западных коллег, а всё действо больше похоже на презентации Devolver Digital — издателя нишевых, но крайне перспективных проектов.Шоу имеет единственную историю: с экрана зрители видят заранее отснятый сюжет, который пересекается с реальностью — живым выступлением Казунова и Островской на сцене кинотеатра. В промежутках между главами демонстрировались ролики видеоигр. Причём трейлеры старались сценарно вплести в общую канву повествования. Всё это создавало некий интерактив и целостность, за которым наблюдать куда интереснее, чем банальный просмотр череды видеоигровых вставок.Основой сюжета «Нашы Игры» стал пародийный оммаж на сериал «Настоящий детектив», богатый отсылками, фанатскими теориями и целый вагон самоиронии. Выглядит ли это кринжово? Определённо да. Но этот кринж осознанный, а местами очень смелый. Создатели открыто смеются над своими вчерашними промашками и хейтом, поднимая между строк сегодняшние проблемы — блокировки и состояние российской видеоигровой индустрии.Между тем в кадрах то и дело мелькали те самые секретные гости, которых задействовали в процессе съёмок. Среди очевидных засветились: стримерша Майя BRM, актёры дубляжа Пётр Гланц и Александр Гаврилин, голос «Алисы» Татьяна Шитова в компании Дарьи Блохиной. Внезапно удивило появление Стаса «Ай, как просто» Васильева в роли сторожа и комика Евгения Чеботкова. Ну и приз зрительских симпатий сорвал Михаил Шкредов, который в отрыве от всего этого безумия проводил личный пижамный показ «Игры Миши».За последние три года я старался не пропускать игровые выставки, во всяком случае крупные. И с каждым разом всё чаще посещала одна мысль: побывал на одной — побывал на всех. Участники повторяются, а соответственно интерес к подобным мероприятиям снижается из года в год. Дело в том, что разработка — процесс длительный, особенно если занимаешься этим без крупного финансирования и сторонней помощи. Кроме того, стенды стоят денег, что позволить себе могут далеко не все. И это не мои предположения: такими мыслями делились со мной несколько игровых энтузиастов. А чтобы ивент не был скучным, организаторы заполняют площадки самыми разными активностями: косплей, комиксы, настолки, лектории. В этом нет ничего плохого, но какой от этого толк тем, кто хочет познакомить аудиторию со своей работой?В этом контексте «Нашы Игры» сделали больше, чем другие организаторы, — познакомили зрителей с новыми (и не очень) проектами. Тебе не надо ходить по павильонам средь толпы, стоять в очередях к компьютерам с демками, отвлекаться на прочие активности. Сел и намеренно посмотрел ролики, посмеялся над выступлением, а геймплей можно оценить дома, в спокойной обстановке, когда тебе удобно. Для этого всем гостям раздавали мини-книжечки с кратким описанием участников и QR-кодами на вишлисты и демки.К российскому геймдеву я стараюсь подходить без завышенных ожиданий. У нас, по моему мнению, все только начинается, и меня искренне поражает, когда аудитория начинает брюзжать: мол, вот этот проект не GTA, а тут показали не то, что заставит меня оторваться от Death Stranding. Как говорится, чем богаты, тем и рады, а если нет — просто этот движ не для вас.Да, вопросы к отобранному материалу есть. Например, паркур-экшен Vasya Run был анонсирован несколько лет назад, и с того момента подробностей не прибавилось. То же самое касается космического хоррора Escape From Calypso. Напомнить о себе — это всегда хорошо, но если ничего нового предложить не можешь, быть может, уступить дорогу другим? Но это лично моё мнение.Также среди свыше 40 трейлеров были участники, чьи игры выглядели не как вдохновлённые западными проектами, а словно чистая калька, клон, рескин. Их я не буду упоминать. Тем не менее нашлись немало тех, чей визуальный стиль, концепция, геймплей меня действительно заинтересовали. Вот их список:PvP-шутер, действие которого развернётся в расколотой мультивселенной. Игрокам предстоит сражаться в квантово-нестабильных зонах за контроль над веществом, способным искривлять время и пространство.Мрачный экшен-хоррор от первого лица, действие которого разворачивается в проклятом северном посёлке «Нечистое».Сурвайвал-хоррор, в котором от дневных действий смотрителя в глухой деревушки зависит то, насколько кошмарной пройдёт его ночная смена.Драйвовый симулятор вора, который пускает всю прибыль от награбленного на создание своей криминальной империи.Аркадная гонка, вдохновлённая фантастическими мультсериалами нулевых.2D-платформер с тонной отсылок на игры эпохи 8 и 16 бит. Мистер К. под вашим управлением отправится штурмовать все круги ада, каждый из которых отличается уникальной атмосферой и антуражем.

The Cleaner

Акварельное путешествие маленькой птички в поисках пропитания.





Полная трансляция шоу «Нашы Игры»

Впечатления

Нарративная ролевая игра в эпоху декаданса Российской империи, в которой каждое решение повлияет на ход истории.Пиксельное приключение с мистическим ореолом. Главный герой отправляется в странный городок покорять сердце девушки и спасти своего кота Чарли.Пошаговая стратегия в альтернативном мире, где музыка стала и смертельным оружием, и ключом к спасению. Вам достается роль рок-группы в захолустном местечке, захваченном инопланетными похитителями тел.Шоу «Нашы Игры» удалось на славу. Оно выполняет ровно ту задачу, которая была вложена, — дать огласку российским разработчикам и проектам, над которыми они трудятся. Как зрителю мне было интересно смотреть всё то бесчинство, что творилось на экране, и отметить для себя немало любопытных проектов.К плюсам отнесу буклет, который избавляет от необходимости делать заметки в смартфоне — вся информация уже под рукой. Из минусов, пожалуй, странное распределение очереди. Было сложно понять, кто куда стоит, чего можно было избежать расстановкой направляющей ленточки или парочки волонтёров. Оставляет желать лучшего и обратная связь. Несколько раз пытался достучаться в разделе «Вопрос/ответ», но всё безуспешно. И речь идёт не об аккредитации, а о банальной возможности сделать подсъёмку для материала и сесть на места согласно билетам. Поэтому вы видите не живые фото, а скриншоты с трансляции.Впрочем, это скорее заметки на будущее, чем реальная причина отказаться от похода на «Нашы Игры 2027».