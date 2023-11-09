Скидки в App Store: убойные гонки Wreckfest и шикарную головоломку Kensho сливают за копейки
Фархад Усманов —
В фирменном магазине приложений Apple App Store под распродажу попали сразу две крутые игры. Суммарно их можно урвать за 149 рублей, а эмоций они подарят на несколько тысяч, как минимум.
Wreckfest — гонки на выживание от студии Bugbear Entertainment. По сути, проект является духовным наследником серии FlatOut.
Игру можно урвать за 50 рублей вместо 445 рублей.
Kenshō — инди-игра и головоломка, разработанная российской студией FIFTYTWO. Первоначально она вышла в 2017 году на устройства iOS, а позже её портировали на Windows, Android и Nintendo Switch. Графика и звуковые эффекты заслуживают отдельного внимания.
Сейчас тайтл стоит всего 99 рублей вместо 349 рублей.
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