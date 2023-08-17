Славянскую RPG Black Book от российской студии Morteshka раздают бесплатно в Epic Games Store

Фархад
Black Book

Начиная с сегодняшнего дня пользователи Epic Games Store могут бесплатно забрать хитовую RPG «Чёрная книга», основанную на славянской мифологии.

Проект разработала пермская студия Morteshka, а издателем выступила компания HypeTrain Digital. Релиз игры состоялся в 2021 году и всего за 2 года тайтл набрал в Steam 94% положительных отзыва на основе 3912 обзоров.



«Юной крестьянке Василисе судьбой предначертано стать колдуньей. Идя наперекор своей участи, она решает бросить колдовство и обвенчаться со своим возлюбленным. Но ее мечтам не суждено сбыться - как узнала Василиса, когда ее суженый трагически погибает при неизвестных обстоятельствах. 
 Не желая смириться с утратой, Василиса обретает Черную Книгу - древний артефакт, который, если верить мифам, настолько силен, что исполнит любое желание того храбреца, что откроет все 7 печатей Книги. 
 Отправьтесь в полное тайн приключение по деревням и селам России! Выручайте отчаявшихся крестьян, изгоняйте бесов и нечистую силу, и смело стойте против сил Тьмы».

Помимо этого, пользователи с иностранными аккаунтами могут забрать платформер Dodo Peak. Обе игры раздают бесплатно до 24 августа.
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Комментарии

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franzisonfire
Обожаю халяву)
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