«Смута» в Нижнем Новгороде: авторы показали новое видео по игре

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Студия Cyberia Nova продолжает делиться подробностями продвижения разработки «Смуты». На этот раз авторы отправили Юрия — игрового персонажа — в «командировку» по Нижнему Новгороду.Ролик опубликован на официальной страничке VK. Вопреки ожиданиям будущих игроков, геймплейных моментов не так много, чтобы можно было составить окончательное впечатление о проекте. Чуть больше минуты Юрий прогуливается по окрестностям Нижнего Новгорода, наблюдает живописные пейзажи и повседневный быт жителей города.Стоит заметить, что работа Cyberia Nova заслуживает похвалы, если не сравнивать «Смуту» с крупномасштабными проектами. Однако отсутствие внятного геймплея, при том, что до выхода игры осталось меньше месяца, заставляет сомневаться в ее готовности.«Смута» создается при поддержке ИРИ (Институт развития интернета), который выделил государственный грант на ее разработку. Релиз намечен на 26 февраля 2024 года на платформе VK Play. Cyberia Nova уже открыла предзаказ игры — 1612 руб с 20-процентной скидкой. После выхода стоимость поднимется 2015 руб.