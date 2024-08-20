Sony слила ещё один большой эксклюзив PS5 на ПК. Final Fantasy XVI выйдет в Steam и EGS 17 сентября

Фархад
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Студия Square Enix внезапно объявила о релизе ПК-версии популярного JRPG-тайтла Final Fantasy XVI, который чуть больше года был эксклюзивом PlayStation 5. 

На компьютеры тайтл выйдет сразу с двумя платными DLC и исправлениями всех багов PlayStation-версии, включая более удобное управление камерой.

Системные требования для Final Fantasy XVI не сильно высокие, но игра весит ~170 ГБ. На Intel Core i5-8400 с 16 ГБ и GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700 тайтл выдаст стабильные 30 fps в разрешении 720p, а на более мощных девайсах можно получить 1080p при 60 fps.

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Уже сейчас можно ознакомиться с демоверсией, прохождение которой займёт около 2 часов, а весь прогресс можно будет перенести в полную версию игры.

Final Fantasy XVI уже доступна в Steam (нужен аккаунт СНГ) по цене $49,99 за базовую игру и $69,99 за полное издание с двумя дополнениями: The Rising Tides и Echoes of the Fallen. 

Кстати, инсайдер NateDrake утверждает, что скоро Final Fantasy XVI также выйдет на Xbox.
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Источник:
Steam
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