Состоялся анонс игры Call of Duty: Black Ops 6

Александр


Компания Activision анонсировала выпуск новой части игры Call of Duty. Впервые достоверно подтвердилось, что она будет называться Call of Duty: Black Ops 6.

Подробности об этой игре не раскрываются, даты её полноценной презентации тоже пока нет, но по слухам её могут показать 9 июня на мероприятии Xbox Games Showcase, а релиз якобы запланирован на конец октября.


Ранее в сети появился видеотизер загадочной игры от Activision, и теперь стало понятно, что студия намекала на скорый анонс Call of Duty: Black Ops 6. Известно, что сюжетной кампанией новинки занималась студия Raven Software (Wolfenstein, Singularity, Soldier of Fortune), а мультиплеер и зомби-режим доверили специалистам из Treyarch.


Также был обнаружен сайт thetruthlies.com, являющийся частью тизерной кампании Black Ops 6. На нём работает телевизор, показывающий шесть каналов. В настоящее время вещают лишь три из них: показывается, как вандалы развешивают полотна с надписью "The Truth Lies" на лицах президентов на горе Рашмор, клеят плакаты в городе с теми же словами, а ведущие рассказывают новости о том, что памятники в нескольких странах осквернили этими надписями. Очевидно, что это предрелизный контент, который будет пополняться, предваря собой выпуск игры.


Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Опять страдать: вышел трейлер дополнения Elden Ring: Shadow of the Erdtree
Hellblade ll взломали за 2 минуты после релиза
Команда Enemy выиграла финал турнира «Кубок Синергии» по игре «Мир танков»

Рекомендации

Рекомендации

В Telegram теперь можно запускать старые игры — Sonic, Prince of Persia, Mortal Kombat и другие

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии