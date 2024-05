Состоялся анонс игры Call of Duty: Black Ops 6

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Компания Activision анонсировала выпуск новой части игры Call of Duty. Впервые достоверно подтвердилось, что она будет называться Call of Duty: Black Ops 6.Подробности об этой игре не раскрываются, даты её полноценной презентации тоже пока нет, но по слухам её могут показать 9 июня на мероприятии Xbox Games Showcase, а релиз якобы запланирован на конец октября.Ранее в сети появился видеотизер загадочной игры от Activision, и теперь стало понятно, что студия намекала на скорый анонс Call of Duty: Black Ops 6. Известно, что сюжетной кампанией новинки занималась студия Raven Software (Wolfenstein, Singularity, Soldier of Fortune), а мультиплеер и зомби-режим доверили специалистам из Treyarch.Также был обнаружен сайт thetruthlies.com, являющийся частью тизерной кампании Black Ops 6. На нём работает телевизор, показывающий шесть каналов. В настоящее время вещают лишь три из них: показывается, как вандалы развешивают полотна с надписью "The Truth Lies" на лицах президентов на горе Рашмор, клеят плакаты в городе с теми же словами, а ведущие рассказывают новости о том, что памятники в нескольких странах осквернили этими надписями. Очевидно, что это предрелизный контент, который будет пополняться, предваря собой выпуск игры.