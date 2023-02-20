Состоялся релиз шутера Atomic Heart. Как поиграть на Xbox прямо сейчас?

Артем
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Официально дата выхода проекта намечен на 21 февраля в российском регионе. Владельцы консолей от Microsoft уже могут запустить игру, сменив настройки региона.

Если вы счастливый обладатель консоли Xbox и подписки Game Pass (где игра доступна бесплатно), для запуска долгожданного шутера потребуется не больше пары минут (не считая установки). Для этого необходимо совершить следующие действия:

  • Открываем «Настройки»
  • Переходим в пункт «Система» и выбираем «Язык и местонахождение»
  • В разделе «Местоположение» выбираем Новую Зеландию, язык оставляем Русский
  • Перезагружаем консоль и наслаждаемся игрой.

Atomic Heart полностью локализована на русский язык, однако по умолчанию озвучка выставлена английская. Изменить перевод можно в опциях самой игры. 


Для владельцев ПК-версии в Steam доступ откроется 21 февраля в 2:00 по московскому времени. Официально в России и странах СНГ Atomic Heart будет доступна только через VK Play. Согласно данным на странице игры, боевик также можно опробовать 21 февраля в 2:00 по московскому времени.
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