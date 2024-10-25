Состоялся релиз Call of Duty: Black Ops 6

Артем
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Долгожданный шутер вышел на консолях и ПК.

С 2020 года над проектом трудились сразу две студии: одиночную кампанию разработала Raven Software, мутьиплеер — Taryarch. 

Игра стала прямым продолжением Black Ops: Cold War. События новой части разворачиваются в 90-х. Команда оперативников ЦРУ ведут тайное преследование предателя организации. В ходе расследования они столкнутся с террористической организацией «Пантеон», в руках которой оказалось мощнейшее биологическое оружие. А главному герою с позывным Кейс предстоит узнать свое темное прошлое и связь с таинственным экспериментом «Колыбель».


Игра уже доступна на ПК, Xbox и PlayStation. Владельцы подписки Game Pass смогут пройти игру бесплатно.
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