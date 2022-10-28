Состоялся релиз Call of Duty Modern Warfare 2. Цены резко взлетели, но выход есть
Артем Фунтиков —
После официального релиза стоимость долгожданного шутера резко подскочила в турецком регионе.
28 октября 2022 года состоялся полноценный релиз ежегодного военного шутера Call of Duty Modern Warfare 2. Игра по-прежнему не доступна для прямой покупки в российском регионе, однако находчивые геймеры продолжали пользоваться обходными путями покупая игры для консолей или ПК.
После официального выхода ценник на игру в турецком регионе взлетел на треть в PS Store и Xbox Store. На время предзаказа, который позволял пройти одиночную компанию за неделю до релиза, шутер можно было приобрести за 699 лир или примерно 2300 рублей в стандартном издании и 899 лир или 3000 рублей в Vault Edition, то теперь ценник вырос до 1099 лир или 3600 рублей и 1499 лир и 5000 рублей соответственно. Если брать тайтл в сторонних магазинах, то к сумме можно спокойно приплюсовывать наценку в 1000 рублей, а того и больше.
Однако проблема с повышением цен касается скорее пользователей PlayStation 5, которые пользуются услугами посредников. Как это сделать самостоятельно мы писали в подробном гайде здесь.
Владельцы консолей Xbox оказались в более выгодном положении, так как цены хоть и выросли, но не так критично, как ожидалось. У сторонних продавцов новинку можно найти стандартное издание за 3650 рублей или расширенное за 4950 рублей. Ранее ценник варьировался в районе 3200 и 3850 рублей соответственно.
Большинство пользователей консоли от Microsoft вынуждены приобретать игры в неофициальных сторах. Но есть и другие способы приобретать тайтлы для Xbox. Об этом мы писали в подробной инструкции здесь.
Из сложившейся ситуации есть следующий вывод. Для пользователей PlayStation 5 выгоднее всего покупать игры самому, через турецкий аккаунт. В противном случае наценка может показаться неадекватной для игры. Владельцам Xbox стоит не торопиться и поискать более выгодные предложения, к счастью, таковые имеются.
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