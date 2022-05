Создатели Genshin Impact представили ураганный экшен для ПК и смартфонов

Студия HoYoverse представила новый экшен RPG Zenless Zone Zero. У игры появился первый трейлер, скриншоты и сайт где можно зарегистрироваться.Как и Genshin Impact, новая игра стилизована под аниме, чего и следовало ожидать. Однако на этот раз игра перенесет нас в постапокалиптический мир. Герои будут странствовать по пережившему катаклизм городу Новый Эриду. Как и полагается жанру, значительная часть геймплея будет уделена сбору разных полезностей в ходе путешествия.В Zenless Zone Zero будет открытый мир населенный смертоносными противниками. Справляться с ними можно будет, как в компании друзей, так и в одиночку. Создатели обещают зрелищные бои в лучших традициях японских слэшеров, а также QTE элементы.Да данный момент о дате выхода игры ничего неизвестно. В первую очередь Zenless Zone Zero появится на ПК и смартфонах под управлением Android и iOS. Релиз на консолях будет позже. Однако тем кому совсем не терпится, могут пройти предварительную регистрации на сайте игры.