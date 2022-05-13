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Создатели Genshin Impact представили ураганный экшен для ПК и смартфонов

Артем
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Студия HoYoverse представила новый экшен RPG Zenless Zone Zero. У игры появился первый трейлер, скриншоты и сайт где можно зарегистрироваться.

Как и Genshin Impact, новая игра стилизована под аниме, чего и следовало ожидать. Однако на этот раз игра перенесет нас в постапокалиптический мир. Герои будут странствовать по пережившему катаклизм городу Новый Эриду. Как и полагается жанру, значительная часть геймплея будет уделена сбору разных полезностей в ходе путешествия. 

В Zenless Zone Zero будет открытый мир населенный смертоносными противниками. Справляться с ними можно будет, как в компании друзей, так и в одиночку. Создатели обещают зрелищные бои в лучших традициях японских слэшеров, а также QTE элементы.


Да данный момент о дате выхода игры ничего неизвестно. В первую очередь Zenless Zone Zero появится на ПК и смартфонах под управлением Android и iOS. Релиз на консолях будет позже. Однако тем кому совсем не терпится, могут пройти предварительную регистрации на сайте игры.
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Источник:
Zenless hoyoverse
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Комментарии

+308
NikTo
Будет весить гигов 100, не менее((...
13 мая 2022 в 18:55
#
+241
Paspartu NikTo
Да и похер
13 мая 2022 в 19:07
#
+526
hate_u NikTo
На смартфонах скорее всего как и оригинал, гигов 20, не более. Ну и обновления по гигу.
13 мая 2022 в 20:05
#
+50
antonchik55
Дайте возможность играть с джойстика на iPad и у меня появится вторая игра на iPad (после геншин), из которой я не вылезу
14 мая 2022 в 16:24
#
+526
hate_u antonchik55
Геншин довольно неплохо выглядит на ПС4 на большом экране )
14 мая 2022 в 18:52
#