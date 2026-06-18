Создатели PUBG выпустили бесплатный выживач — Prologue: Go Wayback

Студия PlayerUnknown Productions, известная по созданию PUBG: Battlegrounds, объявила о выходе игры Prologue: Go Wayback! и сделала её полностью бесплатной для всех желающих. Тем, кто успел приобрести игру в раннем доступе, компания пообещала вернуть деньги. Проект представляет собой хардкорный симулятор выживания с процедурной генерацией мира, где основная задача — добраться живым до метеостанции. Игра уже доступна в Steam.Геймплей отличается суровыми условиями: у игрока нет карты, ориентироваться в пространстве приходится по солнцу, звёздам и природным объектам. Необходимо искать воду и еду, следить за погодой и пережидать метели, чтобы не замёрзнуть. Смерть одна — после гибели прохождение заканчивается, и мир генерируется заново. В игре присутствует русский язык интерфейса и субтитры.Решение о бесплатном распространении разработчики объяснили желанием сделать игру доступной как можно более широкой аудитории. «Мы хотим, чтобы каждый мог испытать этот уникальный опыт выживания в бесконечно меняющемся мире», — заявили в студии. Prologue: Go Wayback! уже получила положительные отзывы игроков, которые отмечают атмосферность и высокую сложность, а также отсутствие внутриигровых покупок.