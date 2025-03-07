Split Fiction от авторов It Takes Two слили на торренты

Игру взломали буквально на старте.
Впрочем, это не повлияло на популярность игры — у Split Fiction 97% положительных отзывов в Steam, а пиковый онлайн преодолел отметку 50 тысяч. К сожалению, русского языка не завезли, но энтузиасты из Mechanics VoiceOver уже заявили, что займутся профессиональной озвучкой и запустили сбор средств. В данный момент на ПК-версию можно накатить нейроперевод. Для этого необходимо скачать мод и поместить его в папку по адресу steamapps\common\Split Fiction\Split\Content\Paks.
Как и в It Takes Two, в Split Fiction можно играть только совместно. Покупать игру дважды не надо — второму игроку достаточно получить приглашение и загрузить необходимый пакет файлов. При этом неважно ПК у вас или консоль — Split Fiction поддерживает кроссплатформу. Однако в пиратской версии этот процесс может быть значительно сложнее.