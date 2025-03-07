Split Fiction от авторов It Takes Two слили на торренты

Артем
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Игру взломали буквально на старте.

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Создатели кооперативного приключения Split Fiction отказались внедрять в игру антипиратскую защиту, чем и привлекли внимание пиратов. Хакерская команда Rune взломала игру спустя полчаса после релиза и выложила в сеть.

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Впрочем, это не повлияло на популярность игры — у Split Fiction 97% положительных отзывов в Steam, а пиковый онлайн преодолел отметку 50 тысяч. К сожалению, русского языка не завезли, но энтузиасты из Mechanics VoiceOver уже заявили, что займутся профессиональной озвучкой и запустили сбор средств. В данный момент на ПК-версию можно накатить нейроперевод. Для этого необходимо скачать мод и поместить его в папку по адресу steamapps\common\Split Fiction\Split\Content\Paks.

Как и в It Takes Two, в Split Fiction можно играть только совместно. Покупать игру дважды не надо — второму игроку достаточно получить приглашение и загрузить необходимый пакет файлов. При этом неважно ПК у вас или консоль — Split Fiction поддерживает кроссплатформу. Однако в пиратской версии этот процесс может быть значительно сложнее.

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