Стала известна дата выхода GTA 6
Артем Фунтиков —
Сайт IMDb рассекретил и в спешке удалил срок релиза новой Grand Theft Auto.
Фанаты культовой игры студии Rockstar Games пристально следят за любыми изменениями игры, даже до ее релиза. Так пользователи Reddit нашли вероятную дату выхода GTA 6, несмотря на то, что сами разработчики хранят информацию в строгом секрете. Ее опубликовал IMDb — портал, где критики и пользователи выставляют оценки фильмам, сериалам и даже играм.
В описании к Grand Theft Auto VI указано, что игра выйдет 27 октября 2025 года. Точно неизвестно обладает ли портал достоверной информацией или это всего лишь временная заглушка, но после того как информация разлетелась по сети, числа подтерли и оставили только год.
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