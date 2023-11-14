Стало известно, как в России поступят с иностранными играми

Александр
Фото: Unsplash


По данным «Коммерсанта», правительство РФ приступило к обсуждению инициативы по «приземлению» онлайн-игр зарубежных разработчиков. Месяцем ранее эту идею поддержал президент РФ Владимир Путин, которому доложили, что игровые компании из США, Канады и других стран зарабатывают в России, но при этом культивируют ценности, которые идут вразрез с интересами страны (в частности, в играх всё российское якобы выставляется как плохое).

Путин предложил создать единого регулятора онлайн-игр, который будет рассматривать в том числе вопросы о блокировке тех или иных проектов. Он также выступил за то, чтобы российский сегмент иностранных игр размещался в доменной зоне .ru, а компании, желающие работать в России, должны открывать российские представительства и размещать своё ПО и серверы на территории РФ.

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Встреча чиновников прошла 9 ноября в закрытом формате. Как пишет «Коммерсант», правительство обсуждает идею, что надзором над иностранными онлайн-играми займётся уже существующий «Единый регулятор азартных игр». Этот орган уже подготавливает закон, обязывающий владельцев онлайн-игр размещать сервера в РФ и платить отчисления, которые пойдут на поддержку российской игровой индустрии. Вице-премьер Чернышенко посчитал эти идеи сырыми и потребовал доработать их.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты скептически относятся к этой инициативе. Они поясняют, что разработчиков игр слишком много, чтобы можно было обязать их «приземлиться» в РФ и следить за исполнением этого требования. Если же требовать то же самое от игровых магазинов (Epic Games Store, Steam, PlayStation Store, Nintendo Store и других), то их не испугать блокировкой, они предпочтут отказаться от российского рынка, поскольку и так фактически не зарабатывают на нём. Платежи от россиян в основном идут через аккаунты, зарегистрированные в других странах, и блокировка никак на это не повлияет.

Также не стоит забывать, что в США и Евросоюзе введены санкции в отношении РФ. Многие иностранные компании отказались от платежей со стороны россиян, лишись бизнеса в России и вряд ли будут стремиться открывать его заново, ведь их активы могут быть изъяты или выкуплены с большим дисконтом. Кроме того, отчисления в пользу российского фонда могут быть расценены как нарушение санкций, в результате чего компания грозит штраф от властей в их родных странах.
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Комментарии

tellurian
+4787
tellurian
Правильнотпишут, они и так почти отказались от нашего рынка. Тут будет более весомый повод.мало кто решит приземляться у нас. Хуже только игрокам сделают.
Сегодня в 16:55
#
+292
den3221 tellurian
По-моему игроки дело последнее, надо о себе заявить и налогом обложить! А как там это на конечном пользователе отразится кто его знает!)
2 часа назад в 18:00
#
tellurian
+4787
tellurian den3221
Они не думают об этом. И я не верю в заботу о наших игроках.
час назад в 18:48
#
Dmitriy
+773
Dmitriy
Что то чинуши детей своих осаждать учиться в РФ не стремятся....
А тут толпа старых пердунов решает за игры...
час назад в 19:02
#
+206
Gandalf2021
На пути к северо-корейскому интернету появится ещё одна веха под благовидным предлогом, как всегда, якобы заботы и по просьбам трудящихся…
53 минуты назад
#
Misha Gynin
–33
Misha Gynin
Не можешь созидать — запрещай и блокируй !
19 минут назад
#