Стало известно, когда выйдет долгожданная игра Half-Life 3

Александр


Блогер Тайлер МакВикер, обладающий обширными связями в игровой индустрии, рассказал, как продвигается создание игры Half-Life 3. У него якобы имеется инсайдерская информация напрямую от разработчиков из компании Valve, которой принадлежит эта франшиза.

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По сведениям МакВикера, Half-Life 3 уже доработана, она полностью играбельна от начала до конца, остались только финальные штрихи. Внутри Valve игра носит кодовое имя HLX, сейчас её тестируют и готовят к релизу. Анонс Half-Life 3 состоится этим летом, а выпуск запланирован на конец 2025 года.

«HLX тестируют настолько активно и масштабно, что некоторые участники уже начинают делиться спойлерами. Лично я строго избегаю любых вопросов или информации, связанной с сюжетом, и пока успешно этого придерживаюсь. Однако мне предлагали такие детали люди, которым можно доверять, а некоторые мои коллеги уже получили доступ к материалам — так что информация о сюжете постепенно просачивается», — поделился МакВикер на одном из своих недавних стримов.

МакВикер также высказал предположение, что после выпуска Half-Life 3 компания Valve сосредоточится на разработке Portal 3. Предыдущие части Half-Life и Portal вышли в 2004 и 2007 годах соответственно, они стали одними из самых популярных компьютерных игр в истории, и с тех пор геймеры ждут продолжений. В конце 2022 года вышла обновлённая версия оригинального Portal —  RTX Remix с графикой, улучшенной за счёт увеличенного разрешения, трассировки лучей и применения других технологий, доступных современным видеокартам. Спустя ещё пару лет был выпущен неофициальный мод Portal 2 с теми же улучшениями.
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