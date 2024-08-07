Star Wars Jedi: Survivor скоро выйдет на старые консоли PS4 и Xbox One

Фархад

SWJ

Разработчики из студии Respawn официально объявили о выпуске популярного ААА-тайтла Star Wars Jedi: Survivor на консоли предыдущего поколения PlayStation 4 и Xbox One, хотя изначально проект позиционировался как некстген для PS5, Xbox Series X/S и ПК.

Сама игра является продолжением популярной саги Кэла Кестиса из Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 года. Это приключение от третьего лица с открытым миром, действие которого происходит во вселенной Звёздных войн между событиями 3 и 4 эпизодов фильма («Месть ситхов» и «Новая надежда»). Фанаты франшизы точно будут в восторге.



Star Wars Jedi: Survivor уже можно предзаказать за ~$50 и получить внутриигровые косметические предметы, которые превратят главного героя в Оби-Вана Кеноби. Релиз состоится 17 сентября.

Интересно, как будут обстоять дела с оптимизацией, поскольку на многих ПК этот тайтл запускается с трудом.
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Источник:
Engadget
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