Starfield Shattered Space перевели на русский язык

Руссификатор создан с помощью нейросети и откорректирован вручную.
Вчера, 30 сентября состоялся релиз DLC Starfield Shattered Space. Как и в основной кампании в дополнении нет русского языка, при том что сюжет состоит из огромного количества диалогов, влияющих на развитие событий. Команда Segnetofaza взялась исправить это недоразумение.
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Для перевода энтузиасты использовали нейросеть DeepL, затем текст вычитывается на предмет логических и грамматических ошибок, а затем корректируется. Также команда представила отчет о проделанной работе, которая затронула не только DLC, но и основную игру:
- Поддержка новой версии игры 1.14.70;
- Поддержка DLC: Расколотый космос;
- Глобальные изменения в текстах диалогов спутников ГГ;
- Глобальные изменения в сюжетных диалогах;
- Исправление диалогов в некоторых побочных заданиях;
- Переписаны все реплики главного героя;
- Исправлена большая часть ошибок о которых сообщали игроки;
- Обновлены шрифты (спасибо RadioYoYo).
Свои труды Segnetofaza выложили на Zone of Games, популярном портале, который специализируется на переводе игр.