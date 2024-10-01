Starfield Shattered Space перевели на русский язык

Артем
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Руссификатор создан с помощью нейросети и откорректирован вручную.

Вчера, 30 сентября состоялся релиз DLC Starfield Shattered Space. Как и в основной кампании в дополнении нет русского языка, при том что сюжет состоит из огромного количества диалогов, влияющих на развитие событий. Команда Segnetofaza взялась исправить это недоразумение.

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Для перевода энтузиасты использовали нейросеть DeepL, затем текст вычитывается на предмет логических и грамматических ошибок, а затем корректируется. Также команда представила отчет о проделанной работе, которая затронула не только DLC, но и основную игру: 

  • Поддержка новой версии игры 1.14.70;
  • Поддержка DLC: Расколотый космос;
  • Глобальные изменения в текстах диалогов спутников ГГ;
  • Глобальные изменения в сюжетных диалогах;
  • Исправление диалогов в некоторых побочных заданиях;
  • Переписаны все реплики главного героя;
  • Исправлена большая часть ошибок о которых сообщали игроки;
  • Обновлены шрифты (спасибо RadioYoYo).


Свои труды Segnetofaza выложили на Zone of Games, популярном портале, который специализируется на переводе игр.

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Источник:
Zone of Games
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