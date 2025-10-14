Steam дает поиграть в новый Painkiller и сотни других игр бесплатно

Фестиваль «Играм быть» открывает игрокам доступ к множеству демоверсий. Так геймеры смогут понять, на какой проект стоит обратить внимание перед покупкой, а какой можно пропустить.
Среди предложенных игр есть как небольшие инди-проекты, так и тайтлы от именитых студий. Например, можно погонять в новый Painkiller, до релиза которого осталась неделя или оценить креативный квест Provoron от российских разработчиков.
На что еще стоит обратить внимание:
• Reanimal
• Of Ash and Steel
• Pathologic 3 (МорУтопия)
• Road to Vostok
• Heroes of Might and Magic: Olden Era
Полный список демоверсий можно поскролить тут
Даже за семь дней охватить столь огромное количество игр просто невозможно. На этот случай есть множество фильтров: по жанру, популярности, атмосфере, количеству игроков, и даже будущей цене.
Если тратить время на установку нет, можно посмотреть прохождение от самих разработчиков в прямом эфире.
