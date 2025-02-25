Steam дает поиграть в ремейк «Готики» и сотни других бесплатных игр

Фестиваль открывает игрокам доступ к множеству демоверсий. Так геймеры смогут понять, на какой проект стоит обратить внимание перед покупкой, а какой можно спокойно пропустить.
Среди предложенных игр есть как нишевые инди-проекты, так и тайтлы от именитых студий. Например, можно на часок заглянуть в ремейк культовой «Готики», релиз которой должен состояться в этом году. К слову, игра будет полностью озвучена на русский язык.
Полный список демоверсий можно поскролить тут
Даже за семь дней охватить столь огромное количество игр просто невозможно. На этот случай есть множество фильтров: по жанру, популярности, атмосфере, количеству игроков, и даже будущей цене.
Если тратить время на установку нет, можно посмотреть прохождение от самих разработчиков в прямом эфире.