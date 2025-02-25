Steam дает поиграть в ремейк «Готики» и сотни других бесплатных игр

Артем
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Фестиваль открывает игрокам доступ к множеству демоверсий. Так геймеры смогут понять, на какой проект стоит обратить внимание перед покупкой, а какой можно спокойно пропустить. 

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Steam Next Fest или «Играм быть» — традиционный фестиваль демоверсий в Steam. Ивент проходит всего три раза в году, а его длительность не больше недели. Так февральская халява продлится до 3 марта. 

Среди предложенных игр есть как нишевые инди-проекты, так и тайтлы от именитых студий. Например, можно на часок заглянуть в ремейк культовой «Готики», релиз которой должен состояться в этом году. К слову, игра будет полностью озвучена на русский язык.


Полный список демоверсий можно поскролить тут

Даже за семь дней охватить столь огромное количество игр просто невозможно. На этот случай есть множество фильтров: по жанру, популярности, атмосфере, количеству игроков, и даже будущей цене. 

Если тратить время на установку нет, можно посмотреть прохождение от самих разработчиков в прямом эфире.
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Источник:
Steam
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