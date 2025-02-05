Steam дарит Bongo Cat — бесполезный, но милый кликер с мемным котейкой

Никаких вложений, кроме желания одарить кота подарком.
Впрочем, элемент игры в Bongo Cat все же есть — кот следит за вашим энтузиазмом, подсчитывая нажатия. Каждые 25 минут вы можете подарить коту предмет, в обмен на тысячу очков. Затем таймер запускается по новой, а через четверть часа придет новый гарантированный сюрприз — бант, шляпка или даже ирокез. Предметы гардероба можно примерить на котейку, нажав клавишу close.
Кликнув на счетчик, мы узнаем сколько осталось до следующего подарка, нажмем на мордочку и кот мяукнет. Хвостатому необязательно жить внизу экрана, его можно перетащить курсором мыши в любое место. В настройках питомца можно развернуть, отключить автозапуск и отображение иконки на панели задач.
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