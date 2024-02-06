Steam даст поиграть в сотни бесплатных игр

Фестиваль открывает игрокам доступ к множеству новых демоверсий. Так геймеры смогут понять, на какой проект стоит обратить внимание и купить. Ивент проводят всего три раза в году, а его длительность не больше недели.
Steam Next Fest продлится до 12 февраля. За этот период охватить огромное количество будущих игр просто невозможно. На этот случай есть множество фильтров: по жанру, популярности, атмосфере, количеству игроков, и даже будущей цене.
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Если тратить время на установку нет, можно посмотреть прохождение от самих разработчиков в прямом эфире.
Полный список демоверсий можно увидеть тут